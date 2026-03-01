Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Συνελήφθη ο 37χρονος σύντροφος της 31χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό. Η γυναίκα ήταν έγκυος και έφερε τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τον Alpha ο σύντροφός της δήλωσε στις Αρχές ότι εντόπισε νεκρή τη γυναίκα στο σπίτι. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη γυναίκα, το τραύμα που έφερε το θύμα στο κεφάλι δεν προέρχεται από πτώση στις σκάλες -όπως είχε ισχυριστεί ο σύντροφός της. Η γυναίκα έφερε ακόμη ένα τραύμα στη μέση.

Οι Αρχές έχουν εξετάσει ενδελεχώς το διαμέρισμα προσπαθώντας να εντοπίσουν το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε για το τραύμα στο κεφάλι της 31χρονης.