Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή

Συνελήφθη ο 37χρονος σύντροφος της 31χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό. Η γυναίκα ήταν έγκυος και έφερε τραύμα στο κεφάλι.
Σύμφωνα με τον Alpha ο σύντροφός της δήλωσε στις Αρχές ότι εντόπισε νεκρή τη γυναίκα στο σπίτι. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.
Τραγωδία στον Κολωνό: Έγκυος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της - Προσαγωγή του συντρόφου της
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη γυναίκα, το τραύμα που έφερε το θύμα στο κεφάλι δεν προέρχεται από πτώση στις σκάλες -όπως είχε ισχυριστεί ο σύντροφός της. Η γυναίκα έφερε ακόμη ένα τραύμα στη μέση.
Οι Αρχές έχουν εξετάσει ενδελεχώς το διαμέρισμα προσπαθώντας να εντοπίσουν το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε για το τραύμα στο κεφάλι της 31χρονης.
