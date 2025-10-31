Κολωνός: Ένας νεκρός σε καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λένορμαν

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Λένορμαν 270 στον Κολωνό.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη περίπου στις 19:20 επί της Λένορμαν 270, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, και σε αυτό0 ενεπλάκησαν συνολικά πέντε ΙΧ αυτοκίνητα, με το ένα ΙΧ να πέφτει πάνω στα προπορευόμενα, τα οποία ήταν σταματημένα σε ερυθρό σηματοδότη.
Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 61χρονου οδηγού του πέμπτου οχήματος.
Η Τροχαία ερευνά την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστώσει τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος.
