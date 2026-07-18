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Κολωνός: Μεθυσμένος 59χρονος τραυμάτισε με φαλτσέτα άνδρα σε φούρνο

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σε επεισόδιο που διαδραματίστηκε σε φούρνο στον Κολωνό το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7.

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Ένας άνδρας τραυματίστηκε σε επεισόδιο που διαδραματίστηκε σε φούρνο στον Κολωνό το μεσημέρι του Σαββάτου 18/7.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ένας 59χρονος υπό την επήρεια μέθης τσακώθηκε με έναν άλλο άνδρα και τον τραυμάτισε ελαφρά με φαλτσέτα.

Το θύμα αγνώστων στοιχείων, αμέσως μετά το περιστατικό αποχώρησε από το σημείο και έτσι δεν τον εντόπισαν στο σημείο οι αστυνομικοί που κλήθηκαν.

Ο δράστης αμέσως μετά την πράξη του, διέφυγε με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν άλλον διερχόμενο 26χρονο ημεδαπό με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Αγίας Σοφίας τον οποίο επίσης τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε.

Μετά από κινητοποίηση της Αστυνομίας και αναζητήσεις, εντοπίστηκε ο 59χρονος που δρούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη. Στην κατοχή του βρέθηκε ένας χαρτοκόπτης ο οποίος και κατασχέθηκε. 
 

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