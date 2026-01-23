Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό για τις 16 Νοεμβρίου 2026, η οποία είχε αποκαλυφθεί το 2022, καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο έκανε δεκτά αιτήματα αναβολής από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων, που επικαλέστηκαν κώλυμα.

Ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας της περιοχής και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον πρόσκαιρης κάθειρξης, που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα για σειρά βαρέων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων βιασμός και μαστροπεία, σε βάρος της ανήλικης, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Στο εδώλιο η μητέρα της 12χρονης

Ο 57χρονος σήμερα κατηγορούμενος δεν ζήτησε να μεταχθεί στο δικαστήριο από τις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται ενώ στο δικαστήριο έδωσε το «παρών» η μητέρα της ανήλικης, η οποία δικάζεται εκ νέου μετά από έφεση της Εισαγγελίας κατά της πρωτόδικης αθώωσής της για την κατηγορία της μαστροπείας.

Σύμφωνα με την εισαγγελική έφεση, η κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπείας που έχει αποδοθεί στη μητέρα του παιδιού θα πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς αναφέρεται πως δεν εξετάστηκαν επαρκώς κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας.

Στο εδώλιο βρέθηκε και ο φερόμενος ως δεύτερος κατηγορούμενος για μαστροπεία, ο οποίος εκτίει ποινή 12ετούς κάθειρξης, καθώς και άλλοι 11 κατηγορούμενοι.

Συνολικά, στη βασική δικογραφία περιλαμβάνονται 20 κατηγορούμενοι, οι οποίοι, εκτός των δύο καταδικασμένων μαστροπών και της μητέρας, έχουν λάβει πρωτόδικα αναστολή, ως φερόμενοι «πελάτες» στα ραντεβού σεξουαλικής εκμετάλλευσης της ανήλικης.

Παράλληλα, για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία με ακόμη 17 κατηγορούμενους «πελάτες», εκ των οποίων 11 καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το Εφετείο

Συγκινητική ήταν η προσέλευση συγκεντρωμένων πολιτών έξω από το Εφετείο ως ένδειξη συμπαράστασης στο θύμα και την οικογένειά του, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του μεγαλύτερου αδελφού της ανήλικης.

Σε ανάρτησή του, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Για ακόμη μία φορά ξανασέρνουν τη μητέρα μας στα δικαστήρια, παρότι έχει αθωωθεί. Την ξαναπηγαίνουν στο Εφετείο με τις ίδιες κατηγορίες».

Μετά την ανακοίνωση της αναβολής, σημειώθηκε μικρής έκτασης ένταση, όταν ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους προπηλάκισαν έναν εκ των κατηγορουμένων κατά την αποχώρησή του από το δικαστήριο.