Κολωνός: Οδηγός πέρασε με κόκκινο και εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή - Σοβαρά τραυματίας ο αναβάτης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) στον Κολωνό, με έναν νεαρό μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται σοβαρά, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στο βίντεο που μετέδωσε το MEGA, φαίνεται ο νεαρός να κινούνταν κανονικά με τη μοτοσικλέτα του, έχοντας πράσινο φανάρι, όταν ξαφνικά ένα σκουρόχρωμο ΙΧ εμφανίζεται με μεγάλη ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως και παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη.

Το αυτοκίνητο όπως φαίνεται στο βίντεο συγκρούστηκε με τη μηχανή και παρέσυρε τον μοτοσικλετιστή για αρκετά μέτρα, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.