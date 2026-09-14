Μενού

Κολωνός: Οδηγός πέρασε με κόκκινο και εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή - Σοβαρά τραυματίας ο αναβάτης

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) στον Κολωνό, με έναν νεαρό μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται σοβαρά από οδηγό ΙΧ.

Reader symbol
Newsroom
Το τροχαίο με τη μοτοσικλέτα στον Κολωνό
Το τροχαίο με τη μοτοσικλέτα στον Κολωνό | Glomex - MEGA
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (12/09) στον Κολωνό, με έναν νεαρό μοτοσικλετιστή να τραυματίζεται σοβαρά, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης.

Στο βίντεο που μετέδωσε το MEGA, φαίνεται ο νεαρός να κινούνταν κανονικά με τη μοτοσικλέτα του, έχοντας πράσινο φανάρι, όταν ξαφνικά ένα σκουρόχρωμο ΙΧ εμφανίζεται με μεγάλη ταχύτητα από την οδό Τριπόλεως και παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη.

Το αυτοκίνητο όπως φαίνεται στο βίντεο συγκρούστηκε με τη μηχανή και παρέσυρε τον μοτοσικλετιστή για αρκετά μέτρα, με αποτέλεσμα να εκτοξευτεί και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ