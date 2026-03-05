Κολωνός: Στη φυλακή ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, ο 38χρονος σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στον Κολωνό το περασμένο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Ο σύντροφος της 31 ετών γυναίκας, είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της διακεκριμένης περίπτωσης ενδοοικογενειακής βλάβης, που συνιστά μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης, επικίνδυνης για την υγεία, τελεσθείσας κατ'εξακολούθηση, καθώς και με τα πλημμελήματα της παράνομης κατοχής όπλων και παράνομης προμήθειας και κατοχής απαγορευμένων αναβολικών.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας υπέγραψαν το ένταλμα προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου σχετικά με το αδίκημα που αφορά ενδοοικογενειακή βία. Ο ίδιος, ενώπιον της δικαστικής λειτουργού φέρεται να δήλωσε «κατηγορηματικά αθώος».

Σε απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε, ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλούμενος στοιχεία από τη νεκροτομή, απέδωσε τον θάνατο της συντρόφου του σε παθολογική αιτία αλλά και σε πτώση «αφού η θανούσα έπασχε από κίρρωση ήπατος τελικού σταδίου, ηπατική νόσο, με βέβαιο σύμπτωμα την αναιμία, μία από τις γνωστότερες αιτίες πτώσης/πτώσεων». Φέρεται επίσης να τονίζει: «Λυπούμαι που το αναφέρω, αλλά ήταν προδιαγεγγραμένος ο θάνατος της. Ήταν τέτοια η κατάσταση της Νεκταρίας, που δυστυχώς το μοιραίο θα ερχόταν σύντομα».

Ο κατηγορούμενος παράλληλα εξέφρασε «την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια της Νεκταρίας την οποία αγαπούσα, φρόντιζα και πραγματικά έκανα μεγάλη προσπάθεια να σώσω από τη μεγάλη και μη ελεγχόμενη εξάρτησή της από το αλκοόλ».

Όσον αφορά τις κακώσεις στο σώμα της 31χρονης, ο κατηγορούμενος αρνείται ότι σχετίζονται με βία εκ μέρους του, αλλά στην τραγική κατάσταση της υγείας της που επέφερε ζαλάδες και πτώσεις. Περιγράφοντας την ημέρα θανάτου της Νεκταρίας, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται πως αφού την φρόντισε και της πήγε κάποια πράγματα από το φαρμακείο, έφυγε για την δουλειά του, έχοντας ωστόσο έγνοια, καθώς η γυναίκα ήταν πολύ άσχημα. Περί τις 15.00 το μεσημέρι γύρισα και πάλι, σκαστός από την δουλειά μου.

Όταν άνοιξα την πόρτα και εισήλθα στο σπίτι αντίκρισα τη Νεκταρία πεσμένη στο έδαφος μπρούμυτα με αίματα. Γύρισα το σώμα της και σοκαρίστηκα κυριολεκτικά, όταν αντιλήφθηκα ότι ήταν νεκρή. 'Αρχισα να φωνάζω και να καλώ σε βοήθεια τη γιαγιά μου και την θεία μου που βρίσκονταν στον πάνω όροφο, παρακαλώντας τους να καλέσουν το 166, το οποίο και κλήθηκε αμέσως από την θεία μου».