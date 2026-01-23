Κολωνός: Ξεκινά στο Εφετείο η δίκη για τον βιασμό της 12χρονης

Στο Εφετείο Αθηνών ανοίγει σήμερα, Παρασκευή (23/01), η υπόθεση βιασμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.
Η υπόθεση θα εξεταστεί συνολικά από την αρχή, καθώς ο βασικός καταδικασθείς για την υπόθεση είχε ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια.
Έφεση είχε ασκηθεί και από την εισαγγελία, αναφορικά με την κατηγορία της μαστροπείας από την οποία είχε αθωωθεί η μητέρα της ανήλικης. Ο εισαγγελικός λειτουργός έκρινε πως δεν είχαν αναλυθεί όλα τα στοιχεία.
Σημειώνεται πως πριν από έναν χρόνο είχαν οδηγηθεί στη φυλακή μόνο ο βασικός κατηγορούμενος και ακόμη ένα άτομο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, είναι πολύ πιθανό η δίκη να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, όπως και πρωτόδικα, καθώς πρόκειται για υπόθεση που αφορά ανήλικο.
Έξω από το Εφετείο έχει συγκεντρωθεί κόσμος προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράστασή του στο θύμα, αλλά και υπάρχει αστυνομική παρουσία.
