Κολυδάς: «Αυτά είναι τα ονόματα των κακοκαιριών για το 2025 - 2026»

Ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Θεόδωρος Κολυδάς, με ανάρτησή του παρουσίασε την ονοματοδοσία για τις κακοκαιρίες, που ενδεχομένως να απασχολήσουν τη χώρα, από τον Οκτώβριο του 2025 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026.

«Λειτουργώντας επικοινωνιακά, το σύστημα της ονοματοδοσίας θέτει σε επαγρύπνηση τον πολίτη μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινωνικής Δικτύωσης» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Θεόδωρος Κολυδάς.

«Για τη περίοδο Οκτωβρίου 2025-Σεπτεμβρίου 2026, η λίστα με τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά, καταρτίστηκε από κοινού μεταξύ των τριών Εθνικών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες» σημείωσε επίσης ο κ. Κολυδάς.

Κολυδάς: Αυτά είναι τα ονόματα των κακοκαιριών

