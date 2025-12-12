Κομβική μέρα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής: Συγκέντρωση έξω από το Εφετείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Εφετείο Αθηνών, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς η σημερινή ημέρα θεωρείται κομβική για τη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, από τις 08:30 το πρωί, εκπρόσωποι φορέων, συνδικάτων, συλλογικοτήτων και κομμάτων βρίσκονται στο σημείο, με το βλέμμα στραμμένο στη δικαστική αίθουσα όπου η εισαγγελέας της έδρας αναμένεται να παρουσιάσει την πρότασή της για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης.

Την κρισιμότητα της ημέρας ανέδειξαν μέσα από το μεγάφωνο ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Κώστας Παπαδάκης, εκπροσωπώντας τους Αιγύπτιους αλιεργάτες, καθώς και ο Νίκος Μανιός.

Κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών παραμένει το «Οι ναζί στη φυλακή». Ζητούν την επιβεβαίωση της πρωτόδικης απόφασης και την καταδίκη των κατηγορουμένων για σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και για τις επιμέρους κακουργηματικές πράξεις: τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, καθώς και τις επιθέσεις σε Αιγύπτιους αλιεργάτες και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα.

Η συγκέντρωση στέλνει μήνυμα για την ανάγκη αυστηρών ποινών και την παραμονή των υπαιτίων στη φυλακή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δικαστικής απόφασης για την κοινωνία.

Στο κάλεσμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, η ΚΕΕΡΦΑ, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αττικής, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, σωματεία εργαζομένων από νοσοκομεία και δήμους, φοιτητικοί σύλλογοι, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Ενότητα» και η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία.