Κομφούζιο και συνωστισμός στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για το πρόβλημα

Πρωτόγνωρες εικόνες καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς ο ελληνικός εναέριος χώρος έχει «εκκενωθεί» και δεν πραγματοποιούνται προσγειώσεις και απογειώσεις, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Χαρακτηριστική η κατάσταση στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου υπάρχει αναστάτωση, καθώς στους πίνακες αφίξεων και αναχωρήσεων διαρκώς μεταβάλλονται ή ακυρώνονται πτήσεις. Οι χώροι του αεροδρομίου είναι συνωστισμένοι από επιβάτες και συνοδούς, καθώς ουδείς μπορεί να φύγει και ζητούν ενημερώσεις από τους υπευθύνους. Ταυτόχρονα, επικρατεί μια «απόκοσμη» ησυχία στους εξωτερικούς χώρους καθώς δεν υπάρχει ο γνώριμος ήχος των αεροσκαφών.

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς.

Για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις» ανέφερε σε ενημέρωσή του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ για το FIR

Σε ανακοίνωση για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει από τις 09:35 σε ολόκληρο τον ελληνικό εναέριο χώρο, προκαλώντας αδυναμία πραγματοποίησης αφίξεων και αναχωρήσεων σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, προχώρησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το τεχνικό πρόβλημα επηρεάζει το σύνολο των πτήσεων από και προς την Ελλάδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας δρόμου για την αποκατάστασή του.