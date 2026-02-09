«Κομμένη» στη μέση η Πατρών-Τριπόλεως μετά από καθίζηση: Πολλά προβλήματα, αγώνας η μετακίνηση

Καθίζηση σημειώθηκε στην εθνική οδός Πατρών – Τριπόλεως με αποτέλεσμα ο δρόμος να έχει κοπεί στα δύο και να προκαλούνται πολλά προβλήματα στη ζωή των πολιτών των γύρω περιοχών.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της Δίβρης, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες που μεταφέρει το tempo24.gr.

Τα πρώτα προβλήματα είχαν εμφανιστεί προ ημερών, ωστόσο την Κυριακή (08/02), το οδόστρωμα υποχώρησε περαιτέρω, με το καθίζησης έχει ξεπεράσει τα τρία μέτρα σε μεγάλο μέρος του δρόμου.

Κάτοικος της περιοχής επεσήμανε πως έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό «αλλά κανείς από τους αρμόδιους δεν άκουσε». Πλέον είναι αναγκασμένοι να αφήνουν τα οχήματά τους και να περνούν με τα πόδια από την άλλη πλευρά.

Το ταξίδι στην Πάτρα έχει μετατραπεί σε άθλο, καθώς πρέπει να κάνουν πολλά χιλιόμετρα μέχρι τα Καλάβρυτα, να φθάσουν Διακοπτό και από εκεί να φτάσουν στον προορισμό τους.

Πρόβλημα υπάρχει για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφέρουν το γάλα που δίνουν κυρίως στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά σε πολλά χωριά ενώ άγνωστο παραμένει πώς οι εκπαιδευτικοί που διαμένουν στην Πάτρα θα φθάσουν εκεί.