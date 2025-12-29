Κομοτηνή: Αγρότες πέταξαν άχυρα, βαμβάκι και κοπριά στο γραφείο του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Άχυρα, βαμβάκι και κοπριά πέταξαν αγρότες στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, Ευριπίδη Στυλιανίδη, στην Κομοτηνή, σε μια συμβολική όσο και δυναμική κίνηση διαμαρτυρίας.

Όπως αναφέρει η «Φωνή της Ροδόπης», οι αγρότες της περιοχής προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας 29/12 σε αιφνιδιαστική παρέμβαση στην πολυκατοικία όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του κ. Στυλιανίδη, θέλοντας να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα για την απόγνωση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας.

Οι αγρότες ανέβηκαν τις σκάλες μέχρι τον πρώτο όροφο, γεμίζοντας τον διάδρομο έξω ακριβώς από την πόρτα του γραφείου του βουλευτή με τα προϊόντα του μόχθου τους και λιπάσματα.

Η σημερινή κίνηση αποτελεί συνέχεια της έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί στο μπλόκο του δυτικού κόμβου της Εγνατίας. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα οι αγρότες είχαν τοποθετήσει τρακτέρ έξω από το γραφείο του κ. Στυλιανίδη, φέροντας πανό με το τελεσίγραφο: «Ή μαζί μας ή παραιτήσου».

Αγρότες πέταξαν άχυρα και κοπριά στο γραφείο του Ευριπίδη Στυλιανίδη | Φώνη της Ροδόπης

Με τη σημερινή «έφοδο», ο αγροτικός κόσμος της Ροδόπης καθιστά σαφές ότι η υπομονή του έχει εξαντληθεί και απαιτεί από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης στον νομό να πάρουν ξεκάθαρη θέση στα αιτήματά τους, λίγα 24ωρα πριν από τη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη.

Αγρότες έξω από το γραφείο του Ευριπίδη Στυλιανίδη | Φώνη της Ροδόπης