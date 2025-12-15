Κομοτηνή: Αιματηρό επεισόδιο - Μαχαιρώθηκε γυναίκα σε διαπληκτισμό στο παζάρι

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου στο παζάρι της Κομοτηνής, μπροστά στα μάτια πελατών που εκείνη την ώρα ψώνιζαν στη λαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Χρόνου», για αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής λόγο, πέντε ημεδαποί άνδρες φέρεται πως επιτέθηκαν σε βάρος τριών ημεδαπών (δύο γυναικών και ενός άνδρα). Ένας εκ των θυτών, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου, φέρεται πως επιτέθηκε σε βάρος ημεδαπής, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της στο μάγουλο.

Ένας στα χέρια των Αρχών

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του θύτη με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος των υπολοίπων τεσσάρων δραστών, που δεν συνελήφθησαν εκείνη τη στιγμή καθώς τράπηκαν σε φυγή, σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Χρόνου», ένας εκ των θυτών έριξε υγρό –αδιευκρίνιστη ουσία– προς ένα εκ των θυμάτων, άνδρα.

Το αστυνομικό σκέλος χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Κομοτηνής, ενώ κατά τα λοιπά η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.