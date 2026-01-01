Μενού

Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο 16χρονη και 18χρονη με τραύματα από σκάγια

Μία 16χρονη και μία 18χρονη στην Κομοτηνή διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από σκάγια, κατά την αλλαγή του χρόνου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μία 16χρονη και μία 18χρονη στην Κομοτηνή, φέροντας τραύματα από σκάγια, λόγω άσκοπων πυροβολισμών.

Όπως αναφέρει το Mega, οι δύο κοπέλες διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής εκτός κινδύνου.

Όπως όλα δείχνουν, τα κορίτσια τραυματίστηκαν στα κάτω άκρα από άσκοπους πυροβολισμούς κατά την αλλαγή του χρόνου που φέρονται να έγιναν με καραμπίνα.

