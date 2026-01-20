Κομπίνα με «πειραγμένες» αντλίες: Το κόλπο με το κρυφό λογισμικό - Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη από το πρωί (20/1) η σαρωτική επιχείρηση της ΕΛΑΣ που μέχρι στιγμής έχει λάβει χώρα ήδη σε τρία βενζινάδικα με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες.

Αναφορικά με το πώς δρούσε η ομάδα, η επίσημη ενημέρωση από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., αναφέρει ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό στις αντλίες, μέσω του οποίου παρέδιδαν μικρότερη ποσότητα καυσίμου από αυτή που ανέγραφε η αντλία και πλήρωνε ο καταναλωτής.

Επιχείρηση ΕΛΑΣ σε βενζινάδικα: Το «κόλπο» με το κρυμμένο πρόγραμμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα κάλυπτε τα ίχνη του και ενεργοποιούσε την απάτη, όπως αποκαλύπτεται από βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψαν οι αρχές κατά τη διάρκεια των ελέγχων, που έφερε στο φως το Orange Press Agency.

Ο κεντρικός έλεγχος γινόταν από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κρυμμένο σε γραφείο πίσω από το πρατήριο, σε χώρο με κλειδωμένη πόρτα. Το σημείο εισόδου για το παράνομο λογισμικό ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε δαιδαλώδεις διαδρομές φακέλων (Έγγραφα > Αποθηκευμένες εικόνες > Νέος Φάκελος), κάτω από το παραπλανητικό εικονίδιο του προγράμματος «Radmin VPN».

Όπως περιγράφει αστυνομικός στο βίντεο της επιχείρησης, η διαδικασία ενεργοποίησης απαιτούσε συγκεκριμένα βήματα ασφαλείας των δραστών:

Αρχικά, άνοιγαν το πρόγραμμα και επέλεγαν συγκεκριμένη σύνδεση (π.χ. POS 9).

Εισήγαγαν έναν πρώτο κωδικό διαχειριστή (admin) για να αποκτήσουν πρόσβαση στο απομακρυσμένο περιβάλλον.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συγκάλυψης ήταν το τελικό στάδιο. Για να εισέλθουν στον «πυρήνα» του παράνομου προγράμματος και να επέμβουν στις αντλίες, απαιτούνταν η πληκτρολόγηση ενός δεύτερου, ειδικού κωδικού. Μόνο τότε εμφανιζόταν στην οθόνη μια ειδική διεπαφή της παράνομης εφαρμογής, η οποία προσομοίαζε με «κομπιουτεράκι» (calculator), μέσω του οποίου γίνονταν οι ρυθμίσεις της κλοπής.

Το σύστημα ήταν σχεδιασμένο ώστε να διατηρεί παράλληλα κανονική σύνδεση με τον νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, επιτρέποντας στους επιτήδειους να εναλλάσσουν τη λειτουργία μεταξύ νόμιμης και παράνομης πώλησης κατά το δοκούν.

ΕΛΑΣ: Τουλάχιστον 10 συλλήψεις

Η επιχείρηση εκτείνεται σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, καθώς και της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέχρι στιγμής διενεργούνται ταυτόχρονα περισσότερες από 30 έρευνες σε πρατήρια, εταιρείες και οικίες. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 10 άτομα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ για το πλήρες εύρος της απάτης και τα ποσά που αποκόμισε το κύκλωμα.

