Κομπίνα μεγατόνων από νεαρό: «Έκλεινε» Airbnb και τα ξανανοίκιαζε για να πάρει τις προκαταβολές

Απάτη με δεκάδες θύματα εξιχνίασαν οι αστυνομικές Αρχές, με βασικό κατηγορούμενο έναν 27χρονο, ο οποίος φέρεται να απέσπασε περισσότερα από 85.000 ευρώ μέσω ψεύτικων αγγελιών εργασίας και ενοικιάσεων διαμερισμάτων.

Ο 27χρονος συνελήφθη στις 12 Μαΐου 2026 στην περιοχή του Ζωγράφου, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απάτες κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, ψευδή κατάθεση και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα.

Πώς δρούσε ο 27χρονος

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κατηγορούμενος παρουσιαζόταν ως στέλεχος εταιρειών στους τομείς της ναυτιλίας και της εστίασης, αναρτώντας αγγελίες για δήθεν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Στη συνέχεια συναντούσε υποψήφιους εργαζόμενους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, όπου με πρόσχημα τη διαδικασία πρόσληψης ζητούσε προσωπικά έγγραφα και τραπεζικά στοιχεία.

Με τα στοιχεία αυτά αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικές εφαρμογές και προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των θυμάτων.

Ακολούθως αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης των ίδιων διαμερισμάτων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και συναντούσε ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, από τους οποίους εισέπραττε προκαταβολές για ανύπαρκτες συμφωνίες μίσθωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές.

94 απάτες

Χαρακτηριστική θεωρείται περίπτωση διαμερίσματος στο Περιστέρι, όπου μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 άτομα, αποσπώντας συνολικά περισσότερα από 22.000 ευρώ σε προκαταβολές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 94 περιπτώσεις απάτης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες υποθέσεις.

Κατά τη σύλληψή του, ο 27χρονος φέρεται να έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στους αστυνομικούς και να επιχείρησε να διαφύγει απωθώντας τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.