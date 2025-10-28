Κωνσταντοπούλου στο Σύνταγμα: «Όχι στην αστυνομοκρατία που δεν χρειαζόταν στη παρέλαση»

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης της 28η Οκτωβρίου στο Σύνταγμα, αφήνοντας αιχμές τόσο για τους νεκρούς στη τραγωδία των Τεμπών, όσο και στη υψηλή αστυνόμευση γύρω από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Όλος ο κόσμος που βρισκόταν εδώ, νέοι και μεγαλύτεροι, σκέφτονταν ένα πράγμα: να προστατεύσουν τα παιδιά και την ελευθερία για την οποία κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους. Να χτίσουμε έναν κόσμο ασφαλή για τα παιδιά. Αυτή είναι μια υψηλή δέσμευση και υπόσχεση και σε αυτή την εθνική ημέρα είναι δέσμευση για όλους», είπε αρχικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε το παρόν στην μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα μαζί με την κόρη του αντιστασιακού Λάκη Σάντα και κατέθεσε στεφάνι αποδίδοντας τιμή σε όσους έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο οποίο από νωρίς το πρωί περιπολούταν από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

«Στις ψυχές όσων θυσιάστηκαν, στις ζωές εκείνων που πολέμησαν αλλά και στις ζωές εκείνων που τόσο άδικα και τόσο πρόωρα τους αφαιρέθηκε η ζωή. Όχι στον φασισμό, όχι στην ανελευθερία, όχι στον ολοκληρωτισμό, όχι στην αστυνομοκρατία που δεν χρειαζόταν σε μια παρέλαση (...) Ναι στη ελευθερία και την δημοκρατία» είπε στη συνέχεια η πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, δείχνοντας την αντίθεση της στην αστυνόμευση του χώρου που δεν ταιριάζει σε μια παρέλαση σύμφωνα με εκείνη.