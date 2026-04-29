Κωνσταντοπούλου: «Θα συνυπογράψουμε πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές»

Σαφή θέση για την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών έλαβε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στις δηλώσεις της τόνισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας αυτονοήτως θα συνυπογράψει πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις.

Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε κοινή δράση, με σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Τζαβέλλα και του Διοικητή της ΕΥΠ.

«Ο κ.Τζαβέλλας θα πρέπει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για να δώσει εξηγήσεις για αυτήν του την ενέργεια, η οποία κείται εκτός του δικονομικού πλαισίου, εκτός των ορίων της αρμοδιότητας και της εξουσίας του, αλλά και αντίκειται στα καθήκοντά του, πρωτίστως στο καθήκον του να απέχει από παρεμβάσεις σε μια υπόθεση στην οποία ο ίδιος εμπλέκεται», τονισε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ολόκληρη η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από τα Διοικητικά Δικαστήρια:

«Η Πλεύση Ελευθερίας αναλαμβάνει δράση προκειμένου, από κοινού με τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης, να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, για να μην θαφτεί το Σκάνδαλο και Έγκλημα των Υποκλοπών.

Ήδη με δημόσια παρέμβασή μου έχω δηλώσει ότι η Πλεύση Ελευθερίας συντάσσει τις δυνάμεις της σε όλες τις πρωτοβουλίες και, φυσικά, στην κατάθεση Προτάσεως για Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Θα πραγματοποιήσω εντός της ημέρας επικοινωνίες με τους Αρχηγούς των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης, προκειμένου να συντονίσουμε τη δράση μας, η οποία είναι επείγουσα και επιβεβλημένη σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε δράση, προκειμένου να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Τζαβέλλας, ο οποίος επιχείρησε, ήδη προχθές, τον νέο ενταφιασμό ενός ανοιχτού Σκανδάλου, μιας χαίνουσας υπόθεσης, η οποία δεν επιτρέπεται να κουκουλωθεί και να θαφτεί: Ο κ.Τζαβέλλας θα πρέπει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για να δώσει εξηγήσεις για αυτήν του την ενέργεια, η οποία κείται εκτός του δικονομικού πλαισίου, εκτός των ορίων της αρμοδιότητας και της εξουσίας του, αλλά και αντίκειται στα καθήκοντά του, πρωτίστως στο καθήκον του να απέχει από παρεμβάσεις σε μια υπόθεση στην οποία ο ίδιος εμπλέκεται.

Επιπλέον, θα προσκαλέσουμε τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης και θα επικοινωνήσω προσωπικά με τους Αρχηγούς, προκειμένου να προσκαλέσουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και τον Διοικητή της ΕΥΠ, της Υπηρεσίας που εμπλέκεται στις παρακολουθήσεις, που εμπλέκεται και στη μη χορήγηση στοιχείων στα παρακολουθούμενα πρόσωπα, της Υπηρεσίας δηλαδή που πρέπει να υποβληθεί στον επιβεβλημένο Κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, η νομιμότητα και η νομοθεσία.

Δεν υπάρχει καμία ενέργεια που δεν θα κάνουμε, δεν υπάρχει καμία πρωτοβουλία που δεν θα πάρουμε, προκειμένου αυτό το σκάνδαλο να εξιχνιαστεί, προκειμένου αυτό το Έγκλημα να τιμωρηθεί και προκειμένου να λογοδοτήσουν όλοι οι υπαίτιοι και, βέβαια, πρωτίστως, ο Διευθύνων και αυτήν την εγκληματική δραστηριότητα κ. Μητσοτάκης».