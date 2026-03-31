Μια σκηνή βίας φέρεται να εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Κορίνθου, καθώς δύο άτομα φέρεται να ξυλοκόπησαν άγρια μια γυναίκα. Οι φερόμενοι δράστες συνελήφθησαν σήμερα (31/2) ενώ το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το koritnhostv.gr, το οποίο επικαλείται την τοπική αστυνομία, το ένα άτομο που συνελήφθη κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και παράβαση περί όπλων, ενώ το άλλο άτομο κατηγορείται για παράβαση περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Όπως μεταδίδει το npress.gr, ο 40χρονος και η 35χρονη συνεργός του κρύφτηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και μόλις η 38χρονη μπήκε στο κτίριο, της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά.

Αρχικά την ακινητοποίησαν ψεκάζοντάς την με σπρέι πιπεριού και ρίχνοντάς της νέφτι στο πρόσωπο, προκαλώντας της έντονο πόνο και αποπροσανατολισμό.

Στη συνέχεια, οι δράστες άρχισαν να τη χτυπούν με σφοδρότητα στο πρόσωπο και στο σώμα. Ο 40χρονος φέρεται να την άρπαξε από τα μαλλιά και να χτυπούσε το κεφάλι της στην πόρτα του ασανσέρ, σε μια επίθεση που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα βίαιη.

Το θύμα κατέρρευσε αιμόφυρτο στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος από τη σφοδρότητα των χτυπημάτων.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, του ΑΤ Κορίνθου. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

