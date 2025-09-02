Κόρινθος: «Επικρατεί το σενάριο της αυτοκτονίας» - Η δήλωση Μπαλάσκα για τον 22χρονο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών, με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του 22χρονου, ο οποίος βρέθηκε σήμερα (02/08) μαχαιρωμένος μέσα στο σπίτι του, στην Κόρινθο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Αστυνομία ενημερώθηκε στις 03:00 τα ξημερώματα από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι 22χρονος είχε διακομιστεί στα επείγοντα με πλήγμα από μαχαίρι στο λαιμό, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του νοσηλευτικού προσωπικού, έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα, το επικρατέστερο σενάριο για το θάνατο του 22χρονου είναι η αυτοκτονία. Eξήγησε ότι υπήρχε μαχαίρι δίπλα από τον 22χρονο και το άλλο του χέρι ήταν ματωμένο. Επιπλέον, δεν υπήρχαν στοιχεία που να φανερώνουν ότι ο νεαρός αμύνθηκε σε ενδεχόμενη επίθεση και ούτε υπήρχαν στοιχεία πάλης στο χώρο με τα έπιπλα να είναι ακριβώς στη θέση που ήταν.

Μάλιστα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 22χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ καθώς βρέθηκε μισοάδειο μπουκάλι ποτού δίπλα του όταν εντοπίστηκε μαχαιρωμένος.

Οι δυσκολίες στη ζωή του 22χρονου είχαν ξεκινήσει πριν από περίπου ένα χρόνο, διότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, γεγονός που σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα μπορεί να τον οδήγησε στην πράξη αυτοτραυματισμού.