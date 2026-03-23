Κόρινθος: Συνελήφθη καθηγητής για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας – Χειροπέδες και στην υποδιευθύντρια

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές της Κορίνθου, έπειτα από σοβαρή καταγγελία πατέρα για περιστατικό λεκτικής σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος της ανήλικης κόρης του από καθηγητή Γυμνασίου. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οδήγησε στη σύλληψη τόσο του εκπαιδευτικού όσο και της υποδιευθύντριας του σχολείου, η οποία κατηγορείται για αδράνεια.

Σύμφωνα με το tempo24, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (20/3). Όπως κατήγγειλε επισήμως ο πατέρας της μαθήτριας, μετά τη λήξη του μαθήματος, ο 66χρονος καθηγητής ζήτησε από όλους τους μαθητές να περάσουν έξω από την αίθουσα, φροντίζοντας να κρατήσει μέσα αποκλειστικά την ανήλικη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην άδεια τάξη, ο εκπαιδευτικός φέρεται να προχώρησε σε ανάρμοστη λεκτική συμπεριφορά. Ειδικότερα, φέρεται να χρησιμοποίησε εκφράσεις ερωτικού περιεχομένου και να άφησε χυδαία υπονοούμενα, τα οποία, σύμφωνα με τη μήνυση του πατέρα, προσέβαλαν βάναυσα την τιμή και την αξιοπρέπεια του κοριτσιού. Οι ίδιες πληροφορίες διευκρινίζουν ότι δεν καταγγέλθηκε οποιαδήποτε σωματική επαφή.

Αμέσως μετά το συμβάν, η μαθήτρια, εμφανώς ταραγμένη, απευθύνθηκε στην υποδιευθύντρια του Γυμνασίου για να αναφέρει όσα είχαν προηγηθεί με τον καθηγητή της. Ωστόσο, η υποδιευθύντρια φέρεται να επέδειξε πλήρη αδιαφορία, καθώς δεν προχώρησε σε καμία από τις προβλεπόμενες ενέργειες ούτε ενημέρωσε τις Αρχές ή την οικογένεια του παιδιού.

Μετά την επίσημη καταγγελία του πατέρα στην Αστυνομία, οι εξελίξεις υπήρξαν ραγδαίες.Συνελήφθη ο 66χρονος καθηγητής για την ανάρμοστη λεκτική συμπεριφορά.

Χειροπέδες πέρασαν και στην υποδιευθύντρια του Γυμνασίου για παράλειψη καθήκοντος.