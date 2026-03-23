Μυριέλλα Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - Είμαι παιδί του Θεού»

Έναν άλλο δρόμο φέρεται να έχει επιλέξει η ηθοποιός Μυριέλλα Κουρεντή, καθώς με βάση τις αναρτήσεις της στο TikTok αφοσιώνεται κατά κύριο λόγο στον χριστιανισμό και την πίστη της.
Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευσή της δήλωσε ότι «δεν είναι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, αλλά παιδί του Θεού».
Συγκεκριμένα, ανήρτησε: «Συνήθιζα να ζώ για το χειροκρότημα των ανθρώπων, παγιδευμένη στον κύκλο της «προσαρμογής» και της αναζήτησης επιβεβαίωσης από έναν κόσμο που δεν είχε ποτέ αρκετά να δώσει. Αλλά τότε ο Ιησούς μου αποκαλύφθηκε.
Έσπασε τις αλυσίδες της ευχαρίστησης των ανθρώπων και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με την τέλεια Ειρήνη Του. Τελικά σταμάτησα να ψάχνω την αξία μου στις συμπάθειες και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και ανανεωμένη».
Παράλληλα, αναρτά τακτικά περιεχόμενο αναφορικά με την πίστη. Πρόσφατα ανήρτησε ένα τραγούδι που έγραψε η ίδια για τον Χριστό, ενώ ανεβάζει βίντεο με θέματα πίστης, αφιερώματα σε Αγίους και επισκέψεις σε ναούς.
- Δίκη για τα Τέμπη: Κατάμεστη η αίθουσα στη Λάρισα, ώρα μηδέν για την τραγωδία - Όλες οι εξελίξεις
- Η ταχύτητα των μέτρων, η απόφαση του Σαμαρά για τις υποκλοπές και το διαζύγιο Χαρίτση - Νέας Αριστεράς
- Το φιάσκο της Λουίζης Ριανκούρ, η «17Ν», η ΕΥΠ και ένα σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων
- Χούπας πριν τη δίκη: «Έχω κάνει μήνυση κατά του μακελάρη των Τεμπών, αλλά μένει στο συρτάρι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.