Μυριέλλα Κουρεντή: «Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - Είμαι παιδί του Θεού»

Έναν άλλο δρόμο φέρεται να έχει επιλέξει η ηθοποιός Μυριέλλα Κουρεντή, καθώς με βάση τις αναρτήσεις της στο TikTok αφοσιώνεται κατά κύριο λόγο στον χριστιανισμό και την πίστη της.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευσή της δήλωσε ότι «δεν είναι πια σκλάβος αυτού του κόσμου, αλλά παιδί του Θεού».

Συγκεκριμένα, ανήρτησε: «Συνήθιζα να ζώ για το χειροκρότημα των ανθρώπων, παγιδευμένη στον κύκλο της «προσαρμογής» και της αναζήτησης επιβεβαίωσης από έναν κόσμο που δεν είχε ποτέ αρκετά να δώσει. Αλλά τότε ο Ιησούς μου αποκαλύφθηκε.

Έσπασε τις αλυσίδες της ευχαρίστησης των ανθρώπων και αντικατέστησε το βάρος του κόσμου με την τέλεια Ειρήνη Του. Τελικά σταμάτησα να ψάχνω την αξία μου στις συμπάθειες και άρχισα να τη βρίσκω στην αγάπη Του. Δεν είμαι πλέον σκλάβος αυτού του κόσμου - είμαι παιδί του Θεού, ελεύθερη και ανανεωμένη».

Παράλληλα, αναρτά τακτικά περιεχόμενο αναφορικά με την πίστη. Πρόσφατα ανήρτησε ένα τραγούδι που έγραψε η ίδια για τον Χριστό, ενώ ανεβάζει βίντεο με θέματα πίστης, αφιερώματα σε Αγίους και επισκέψεις σε ναούς.

@myriellakourenti Ο ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ στον ΠΕΙΡΑΙΆ, απέναντι απο το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ υποδέχτηκε τα τίμια ΛΕΙΨΑΝΑ των Αγίων 10 της Κρήτης κ της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Μας περιμένουν όλους να προσκυνήσουμε κ να λάβουμε την ευλογία των Αγίων, που θα παραμείνουν στο Ναό μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου. ♬ original sound - MYRIELLA 𓂃 ࣪˖