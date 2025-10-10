Κόρινθος: Υπεξαίρεση καυσίμων από το Λιμενικό – Στα χέρια της ΕΛΑΣ ανθυποπλοίαρχος

Σκάνδαλο διαφθοράς αποκαλύφθηκε στην Κόρινθο, με πρωταγωνιστή ανθυποπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο αξιωματικός κατηγορείται ότι υπεξαιρούσε συστηματικά καύσιμα από υπηρεσιακά βυτιοφόρα και τα διοχέτευε παράνομα στην αγορά.

Μαζί του συνελήφθησαν δύο ιδιώτες, ηλικίας 47 και 54 ετών, που φέρονται να αγόραζαν τα καύσιμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 28χρονος συγγενής του 54χρονου, ο οποίος αναζητείται.

Το κύκλωμα και η μεθοδολογία

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία και πολύμηνη έρευνα. Ο αξιωματικός, που είχε αναλάβει καθήκοντα οδηγού υπηρεσιακών βυτιοφόρων, από τον Ιούνιο του 2025 φέρεται να παρακρατούσε ποσότητες καυσίμων κατά τον ανεφοδιασμό δεξαμενών και σκαφών.

Τα καύσιμα αποθηκεύονταν σε μπιτόνια και δεξαμενές, επιμελώς κρυμμένα σε χώρους της κύριας και εξοχικής κατοικίας του.

Στη συνέχεια, κινούμενος νυχτερινές ή πρώτες πρωινές ώρες για να μην κινεί υποψίες, μετέφερε τα καύσιμα σε κατάστημα του 54χρονου, ο οποίος τα αγόραζε έναντι περίπου 0,80 ευρώ το λίτρο για τη λειτουργία της επιχείρησής του. Ο 28χρονος συγγενής του φέρεται να είχε ζητήσει καύσιμα και για άλλο οικογενειακό κατάστημα, ενώ ο 47χρονος εντοπίστηκε να παραλαμβάνει 23 μπιτόνια από την οικία του αξιωματικού.

Οι κατασχέσεις

Κατά τις έρευνες σε σπίτια και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

41 μπιτόνια με καύσιμα

5 όπλα (δίκαννα και καραμπίνες), με ληγμένες ή χωρίς άδειες

2 αεροβόλα

ξιφίδιο και 30 φυσίγγια

2.300 ευρώ σε μετρητά

10,58 γραμμάρια κάνναβης

3 οχήματα και 3 κινητά τηλέφωνα

χειρόγραφες σημειώσεις

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον εννέα περιπτώσεις υπεξαίρεσης καυσίμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.