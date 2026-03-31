Κορωπί: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ομαδικό ξυλοδαρμό νεαρών - «Όπου σε βρώ θα σε βαράω»

Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως από την επίθεση περίπου 10 ατόμων σε δύο νεαρούς, ηλικίας 18 και 19 ετών, γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Δευτέρας (31/03) στην κεντρική πλατεία στο Κορωπί.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στην Αστυνομία, η ομάδα των δραστών τούς προσέγγισε και τους επιτέθηκε, χτυπώντας τους στο κεφάλι και το πρόσωπο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για την παροχή πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών στον χώρο της επίθεσης, εντοπίστηκε ένα κουζινομάχαιρο στην πλατεία. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων για επικίνδυνες σωματικές βλάβες και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.