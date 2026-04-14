Τη στιγμή που η 48χρονη influencer και γυμνάστρια, που οδηγώντας μεθυσμένη συνελήφθη κατόπιν καταδίωξης στο Κορωπί, αναμένει να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα, προκύπτουν νέες πληροφορίες για τις ουσίες στην κατοχή της.

Όπως μεταφέρει το MEGA, οι αρχές διεξήγαγαν έλεγχο στο αυτοκίνητο της εν λόγω, πασίγνωστης influencer και αυτοαποκαλούμενη «ambassador ευζωίας», εντοπίοντας εντός του δεκάδες χάπια, τα οποία περιείχαν αναβολικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, οι μετρήσεις που έκαναν οι αστυνομικοί ήταν 0,72 και 0,73 mg/l αντίστοιχα, επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, κατά τρεις φορές.

Κορωπί: Η καταδίωξη της influencer

Το όριο, να σημειωθεί, είναι 0,24 mg/l και ο νόμος ορίζει πως πάνω από τα 0,60 επιβάλλεται η σύλληψη.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός σήμερα: Συννεφιά και σκόνη - Πού και πότε θα βρέξει

Οι αστυνομικοί τής έκαναν σήμα να σταματήσει ενώ κινείτο επί της οδού Ηφαίστου, στο Κορωπί, αφού την εντόπισαν να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά εκείνη δεν υπάκουσε.

Αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει καταδίωξη, που τελικά σταμάτησε σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής. Από τον έλεγχο, που ακολούθησε, εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο 78 αναβολικά δισκία.

Συνελήφθη κατηγορούμενη για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, παράβαση του νόμου περί αθλητισμού για τα αναβολικά. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη.

