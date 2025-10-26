Κορωπί: Η 40χρονη αποσωληνώθηκε – Ο άντρας χτύπησε και το παιδί τους

Θετικό πρόσημο παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 40χρονης γυναίκας λιθουανικής καταγωγής, η οποία υπήρξε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί.

Η γυναίκα, που νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», αποσωληνώθηκε το Σάββατο, ωστόσο παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση καθώς δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους – ένα βρέφος 3,5 μηνών και ένα αγοράκι 4 ετών.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο μεγαλύτερος γιος προσπάθησε να προστατεύσει τη μητέρα του, με αποτέλεσμα να δεχθεί και ο ίδιος χτυπήματα από τον πατέρα του.

Ο 50χρονος δράστης συνελήφθη και κρατείται, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθεί.

Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να αποφασίσουν για την προφυλάκισή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η γυναίκα είχε πέσει ξανά θύμα βίας από τον ίδιο άνδρα, με καταγγελία να έχει γίνει το 2023 από τη σπιτονοικοκυρά τους.

Ωστόσο, τότε η 40χρονη, πιθανότατα υπό καθεστώς φόβου και πίεσης, είχε δηλώσει πως δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη.