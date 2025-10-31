Κορωπί: «Η κόρη μου έχει αμνησία, δεν θυμάται τίποτα» λέει ο πατέρας της 40χρονης

Νέα διάσταση στην υπόθεση της 40χρονης στο Κορωπί που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού μέσα στο σπίτι της, μπροστά στα παιδιά της, δίνουν οι δηλώσεις του πατέρα της.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση της κόρης του, η οποία νοσηλεύτηκε με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε μετατραυματικό σοκ και πάσχει από αμνησία.

Ο πατέρας της γυναίκας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας πω ότι έχει αμνησία και πιθανότατα να διαρκέσει πολύ καιρό και δεν μπορεί να πει τίποτε λογικό αυτή τη στιγμή.

Υποφέρει από μετατραυματικό σοκ και γι’ αυτό, μέχρι να επανέλθει η μνήμη της, δεν μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση».

Αναφερόμενος στον γαμπρό του, ο πατέρας της 40χρονης ήταν κατηγορηματικός: «Είναι προφανές, γιατί πρέπει να σας το πω αυτό; Δεν καταλαβαίνετε; Αν ένας άνδρας χτυπάει τη μάνα των παιδιών του με τέτοιο τρόπο, είναι τρομερό.

Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο. Το τραύμα ήταν ελαφρύ και φυσικά αυτός υποσχόταν και η κόρη μου θέλησε να σώσει τον πατέρα για το παιδί της.

Είχε μέχρι έναν βαθμό καλή σχέση με τα παιδιά, μέχρι έναν βαθμό όμως, γιατί η ικανότητά του να λειτουργήσει με τα παιδιά ήταν περιορισμένη.

Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένας βαθμός επικοινωνίας με αυτά. Η Άγκνες παρέμενε στη σχέση, φυσικά δεν περίμενε ότι αυτό το τεράστιο τραύμα θα συνέβαινε».

Ο 50χρονος σύζυγος της γυναίκας κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της, αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος ενός από τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος ότι, επιστρέφοντας από ταξίδι, βρήκε τη σύζυγό του αιμόφυρτη στο σπίτι.