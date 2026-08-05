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Κορωπί: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην έκταση χαμηλής βλάστησης

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που έλαβε χώρα στο Κορωπί, ενώ σημειώνεται πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή.

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Κατάσβεση πυρκαγιάς | Εurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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 Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρίγγια Κορωπίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχει επίσης με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Παράλληλα στις 14:02, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

 

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