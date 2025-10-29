Κορωπί: Προφυλακίστηκε ο 50χρονος για την άγρια κακοποίηση της συζύγου του

Το δρόμο για τη φυλακή θα πάρει ο 50χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 40χρονης συζύγου του στο Κορωπί.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ, ο 50χρονος - που κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου καθώς φέρεται να χτύπησε και ένα από τα δύο ανήλικα παιδιά του -κατά την απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ημέρα επιστρέφοντας από ταξίδι, βρήκε την γυναίκα του αιμόφυρτη στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης: Κορωπί: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για την 40χρονη - Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τι λέει η μητέρα της 40χρονης

Η 40χρονη γυναίκα βίωνε το δράμα της σιωπηρά, τόσο που ούτε η ίδια της η οικογένεια φαίνεται ότι δεν γνώριζε τα όσα της συνέβαιναν.

Μάλιστα η μητέρα της μιλώντας στο Live News δηλώνει ότι ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζει ποιος προκάλεσε αυτό το κακό στο παιδί της.

«Η Άγκνες είναι σε σοβαρή κατάσταση, σε τεχνητό κώμα. Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος την ξυλοκόπησε. Ο σύζυγός της ήταν στο αεροδρόμιο εκείνη τη στιγμή. Είναι τρομερό».

Η 40χρονη γυναίκα αποσωληνώθηκε παρόλα αυτά νοσηλεύεται και όπως λέει η μητέρα της δυσκολεύεται να θυμηθεί πώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση.

«Η υπόθεση δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, επειδή η κόρη μου δεν μπορεί να θυμηθεί ακριβώς τι συνέβη. Υπήρχαν επίσης επιθετικοί γείτονες που την απειλούσαν. Φώναζαν δυνατά ότι είναι μόνη στο σπίτι. Η Άγκνες ήταν πολύ φοβισμένη. Ξεκίνησε περίπου πριν από έναν μήνα. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της».

Διαβάστε επίσης: Κορωπί: «Όλα είναι κόκκινα» - Η μαρτυρία του 4χρονου και τα ψέματα του 50χρονου νταή - «Την έλεγε άχρηστη»

Ο δράστης, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε μέχρι και τον 4χρονο γιο τους, ο οποίος μπήκε στη μέση για να γλιτώσει τη μητέρα του από τα δολοφονικά χτυπήματα του πατέρα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το παιδί φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στη μέση.