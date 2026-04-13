Κορωπί: Τρεις φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια το αλκοτέστ της influencer

Ενώπιον εισαγγελέα θα βρεθεί η 48χρονη influencer και γυμνάστρια, η οποία συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη στο Κορωπί, οδηγώντας μεθυσμένη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο ΣΚΑΪ, οι μετρήσεις που έκαναν οι αστυνομικοί ήταν 0,72 και 0,73 mg/l αντίστοιχα, επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, κατά τρεις φορές.

Το όριο, να σημειωθεί, είναι 0,24 mg/l και ο νόμος ορίζει πως πάνω από τα 0,60 υπάρχει σύλληψη.

Η καταδίωξη της influencer

Σημειώνεται πως αστυνομικοί τής έκαναν σήμα να σταματήσει ενώ κινούνταν επί της οδού Ηφαίστου, στο Κορωπί, αφού την εντόπισαν να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, αλλά εκείνη δεν το έκανε.

Αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει καταδίωξη, που τελικά σταμάτησε σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής.

Από τον έλεγχο, που ακολούθησε, εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο 78 αναβολικά δισκία.

Συνελήφθη κατηγορούμενη για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, παράβαση του νόμου περί αθλητισμού για τα αναβολικά, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη.