Κορυδαλλός: Δύο νεαροί συνελήφθησαν για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Δύο νεαροί, ηλικίας 24 και 23 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ), έπειτα από καταγγελίες για παράνομη μεταφορά και απόρριψη στερεών αποβλήτων σε λόφο του Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες να εναποθέτουν υλικά τόσο εντός του λόφου όσο και σε παρακείμενη οδό. Στο σημείο έσπευσε υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος επιβεβαίωσε την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής.

Σε βάρος των δύο ατόμων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ τους επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), λόγω έλλειψης ΚΤΕΟ και παράνομης μεταφοράς προϊόντων. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την απόρριψη κατασχέθηκε από τις αρχές.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ