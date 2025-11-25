Κορυδαλλός: «Έβαλαν ανάποδο σταυρό στην παιδική χαρά» - Πολίτης με ζωηρή φαντασία κυνηγά σατανιστές

Ζούμε σε δύσκολες εποχές, και αν για τους περισσότερους αυτό ισοδυναμεί με προβλήματα όπως το κόστος ζωής και το κλίμα που γίνεται «κούκου», κάποιοι άλλοι ζουν στις εποχές των Ναϊτών.

Ένας ανήσυχος πολίτης, υπέρμαχος της ορθοδοξίας, προκάλεσε θόρυβο στο Facebook, όταν άρχισε βούιξε τις «σάλπιγγες του πολέμου» κατά του δήμου Κορυδαλλού, για υποτιθέμενο σατανιστικό σταυρό που είδε σε παιδική χαρά.

«Μπορεί να μου εξηγήσει κανείς για ποιον λόγο βάλανε ανάποδο σταυρό στην παιδική χαρά, στο καινούργιο πάρκο στις φυλακές Κορυδαλλού; Παρακαλώ ο Δήμος Κορυδαλλού να κοιτάξει σοβαρά το θέμα αυτό», γράφει στο post του.

Η ανάρτηση που προκάλεσε συζήτηση | Facebook

Σατανιστές στα δάση και στην...παιδική χαρά

Ευτυχώς, προτού φτάσει στο θέμα σε κάποιο Υπουργείο, οι λιγότερο οξύθυμοι του Facebook παρατήρησαν ότι ο φίλος μάλλον είχε παρερμηνεύσει το σχέδιο πάνω στο παιχνίδι της παιδικής χαράς.

Το παιχνίδι, το οποίο είχε θεματολογία κάστρου, είχε πάνω του κομμένα παράθυρα σε σχήμα ενός ξίφους, το οποίο ο Δον Κιχώτης μας το μπέρδεψε με το σύμβολο του Αντίχριστου.

Πάνω στο παιχνίδι υπάρχουν και άλλοι «μεσαιωνικοί» συμβολισμοί, με ασπίδες και πολεμίστρες, κάτι που ανέδειξαν άλλοι χρήστες.

«Οι νορμάλ άνθρωποι βλέπουν σπαθί . Αυτοί που ψάχνονται όλη μέρα για να πουν την βλακεία τους βλέπουν... Δράκους αντί για ανεμόμυλους ».

. Αυτοί που ψάχνονται όλη μέρα για να πουν την βλακεία τους βλέπουν... ». «Βασικά είναι ξίφος γιατί από ότι βλέπω είναι θεματικό με κάστρο και ιππότες.. καλό είναι πριν ανεβάσετε το οτιδήποτε να το ξανα ελέγχετε γιατί προκαλείτε γέλωτα».

γιατί από ότι βλέπω είναι θεματικό με κάστρο και ιππότες.. καλό είναι πριν ανεβάσετε το οτιδήποτε να το γιατί προκαλείτε γέλωτα». «Πάμε από την αρχή....Είναι σπαθί»

Και καθώς πολλοί ανέδειξαν το λάθος, άλλοι είπαν να το πάρουν στο πιο αστείο:

«Μην άγχεστε παρακαλώ. Ο Thor έρχεται απλά »

» «Τα ύστερα του κόσμου, απεταξάμην . Γρήγορα αγιασμός και εξορκισμός στην παιδική χαρά».

. Γρήγορα και στην παιδική χαρά». «Αδερφέ οδηγάς; Έχεις δίπλωμα;»