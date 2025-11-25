Κορυδαλλός: «Έβαλαν ανάποδο σταυρό στην παιδική χαρά» - Πολίτης με ζωηρή φαντασία κυνηγά σατανιστές

Ζούμε σε δύσκολες εποχές, και αν για τους περισσότερους αυτό ισοδυναμεί με προβλήματα όπως το κόστος ζωής και το κλίμα που γίνεται «κούκου», κάποιοι άλλοι ζουν στις εποχές των Ναϊτών.
Ένας ανήσυχος πολίτης, υπέρμαχος της ορθοδοξίας, προκάλεσε θόρυβο στο Facebook, όταν άρχισε βούιξε τις «σάλπιγγες του πολέμου» κατά του δήμου Κορυδαλλού, για υποτιθέμενο σατανιστικό σταυρό που είδε σε παιδική χαρά.
«Μπορεί να μου εξηγήσει κανείς για ποιον λόγο βάλανε ανάποδο σταυρό στην παιδική χαρά, στο καινούργιο πάρκο στις φυλακές Κορυδαλλού; Παρακαλώ ο Δήμος Κορυδαλλού να κοιτάξει σοβαρά το θέμα αυτό», γράφει στο post του.
Σατανιστές στα δάση και στην...παιδική χαρά
Ευτυχώς, προτού φτάσει στο θέμα σε κάποιο Υπουργείο, οι λιγότερο οξύθυμοι του Facebook παρατήρησαν ότι ο φίλος μάλλον είχε παρερμηνεύσει το σχέδιο πάνω στο παιχνίδι της παιδικής χαράς.
Το παιχνίδι, το οποίο είχε θεματολογία κάστρου, είχε πάνω του κομμένα παράθυρα σε σχήμα ενός ξίφους, το οποίο ο Δον Κιχώτης μας το μπέρδεψε με το σύμβολο του Αντίχριστου.
Πάνω στο παιχνίδι υπάρχουν και άλλοι «μεσαιωνικοί» συμβολισμοί, με ασπίδες και πολεμίστρες, κάτι που ανέδειξαν άλλοι χρήστες.
- «Οι νορμάλ άνθρωποι βλέπουν σπαθί. Αυτοί που ψάχνονται όλη μέρα για να πουν την βλακεία τους βλέπουν...Δράκους αντί για ανεμόμυλους».
- «Βασικά είναι ξίφος γιατί από ότι βλέπω είναι θεματικό με κάστρο και ιππότες.. καλό είναι πριν ανεβάσετε το οτιδήποτε να το ξανα ελέγχετε γιατί προκαλείτε γέλωτα».
- «Πάμε από την αρχή....Είναι σπαθί»
Και καθώς πολλοί ανέδειξαν το λάθος, άλλοι είπαν να το πάρουν στο πιο αστείο:
- «Μην άγχεστε παρακαλώ. Ο Thor έρχεται απλά»
- «Τα ύστερα του κόσμου, απεταξάμην. Γρήγορα αγιασμός και εξορκισμός στην παιδική χαρά».
- «Αδερφέ οδηγάς; Έχεις δίπλωμα;»
- Η απάντηση Γεωργιάδη στο τρολάρισμα Τσίπρα: Το βιβλίο που του πρότεινε να διαβάσει
- Η Ουκρανία συμφώνησε στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ: Εκκρεμούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας
- Η πιο παράξενη εκκλησία της Ελλάδας που οι άγιοι είναι σαν αρχαίοι φιλόσοφοι
- Μαρία Ηλιάκη στην καλεσμένη της: «Πώς είναι να είσαι τόσο όμορφη;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.