Κορυδαλλός: Έκλεβαν χρυσαφικά με την «μέθοδο της αγκαλιάς» - Θύματα ηλικιωμένοι

Στη σύλληψη μίας 37χρονης και ενός 48χρονου προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι έκλεβαν ηλικιωμένους στον Κορυδαλλό με την μέθοδο της αγκαλιάς.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στις 18η Σεπτεμβρίου 2025 ενώ μπλεγμένα φαίνεται να είναι ακόμη δύο άτομα και καταζητούνται από τις αρχές.

Η εγκληματική τους δράση ξεκίνησε τουλάχιστον από τα τέλη Αυγούστου και η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν ήταν να αγκαλιάζουν ηλικιωμένους κλέβοντάς τους χρυσαφικά που είχαν στον λαιμό τους.

Σε μία από τις περιπτώσεις, η 37χρονη δεν δίστασε να ασκήσει σωματική βία σε ηλικιωμένο προκειμένου να αφαιρέσει την αλυσίδα του. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της υπήρχε ήδη ένταλμα σύλληψης για αδικήματα κλοπών.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ, καθώς και κάμερες ασφαλείας που χρησιμοποιούσαν για να προειδοποιούνται σε περίπτωση αστυνομικής παρουσίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της συμμορίας.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, εξιχνιάστηκαν 2 περιπτώσεις κλοπών και περίπτωση ληστείας σε Νίκαια και Κορυδαλλό.

Πηγή: ERT NEWS