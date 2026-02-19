Κορυδαλλός: Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού – Ζημιές σε διαμέρισμα και έξι οχήματα

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα Πέμπτης στον Κορυδαλλό όταν άγνωστοι δράστες εκτόξευσαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε έξι σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς και στον πρώτο όροφο παρακείμενης οικίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται από την Ελληνική Αστυνομία, που ξεκινήσι έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.