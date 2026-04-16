Κορυδαλλός: Έκρηξη με τραυματία σε συνεργείο μοτοσικλετών

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/4) σε συνεργείο μοτοσικλετών στον Κορυδαλλό.
Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο ΣΚΑΪ από το περιστατικό επί της Γρηγορίου Λαμπράκη δεν προκλήθηκε φωτιά, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν λάδια.
Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.
