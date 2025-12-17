Κορυφαία γαστρονoμική διάκριση για τη Θεσσαλονίκη: Εντάσσεται στον παγκόσμιο Οδηγό Michelin

Κορυφαία διάκριση στο τομέα της γαστρονομίας λαμβάνει η πόλη της Θεσσαλονίκης καθώς πλέον εντάσσεται στον παγκόσμιο Γαστρονομικό Οδηγό Michelin επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα του προορισμού και την καινοτομία της τοπικής γαστρονομικής κοινότητας.

Το επίτευγμα αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και συγκροτημένης στρατηγικής του δήμου Θεσσαλονίκης να αναδείξει τη μοναδική γαστρονομική ταυτότητα και κληρονομιά της πόλης, που διαμορφώθηκε στην υπερχιλιετή ιστορία της ως σταυροδρόμι λαών, θρησκειών και πολιτισμών.

Η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνει διακριτή θέση στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη αφού έχει πραγματοποιήσει συντονισμένες ενέργειες, σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ.

«Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή», σχολίασε σχετικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, προσθέτοντας: «Ανοίγουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη της πόλης αξιοποιώντας ένα από τα κορυφαία συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τον γαστρονομικό πλούτο της Θεσσαλονίκης.

«Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου που είχαμε θέσει. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως η συνεργασία και η συνεπής διεκδίκηση με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα προς το συμφέρον της πόλης», τόνισε.