Κως: Άγρια συμπλοκή μαθητριών - Ανεξέλεγκτη η βία στα σχολεία

Ανησυχία προκαλεί ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Κω, το οποίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από σχολικό συγκρότημα της πόλης, την ώρα που οι μαθητές περίμεναν το λεωφορείο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
Σύμφωνα με τοπικές πηγές, δύο μαθήτριες ενεπλάκησαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση που σύντομα εξελίχθηκε σε σωματική σύγκρουση, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα δεκάδων συμμαθητών του, οι οποίοι στην αρχή γέλαγαν.
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα και δημοσιεύθηκε από την ενημερωτική ιστοσελίδα Βήμα της Κω, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε το βίντεο εδώ.
Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις δύο μαθήτριες να ανταλλάσσουν γροθιές και κλωτσιές, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές παρακολουθούσαν αρχικά αμέτοχοι.
Όταν η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, κάποιοι παρενέβησαν, καλώντας τις εμπλεκόμενες να σταματήσουν και επιχειρώντας να τις χωρίσουν.
Πηγή: To βήμα της Κω
