Κως: Βλάβη σε επιβατηγό πλοίο - Στο νοσοκομείο ο πλοίαρχος μετά από τραυματισμό

Μια δυσλειτουργία κατά την προσέγγιση επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι της Κω, σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02).
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής, το επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) «ΣΤΑΥΡΟΣ» παρουσίασε δυσλειτουργία στο αριστερό πρυμναίο βαρούλκο. Το ζήτημα αντιμετωπίστηκε επιτόπου από το πλήρωμα και το πλοίο παρέμεινε στο λιμάνι μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
Ωστόσο, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου για την Κάλυμνο, διαπιστώθηκε, ότι ο 45χρονος πλοίαρχος είχε τραυματιστεί στο αριστερό πόδι. Άμεσα κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κω. Ο πλοίαρχος παραμένει για νοσηλεία.
