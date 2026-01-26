Μενού

Κως: Νόμιζε ότι έβγαινε ραντεβού, αλλά του είχαν στήσει παγίδα - Άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού

Νέο περιστατικό «αυτόκλητων τιμωρών» διερευνά η ΕΛΑΣ αυτή τη φορά στην Κω, μετά από καταγγελία ενός άνδρα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | (Φωτογραφία αρχείου Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi)
  • Α-
  • Α+

Νέο περιστατικό «αυτόκλητων τιμωρών» διερευνά η ΕΛΑΣ αυτή τη φορά στην Κω, μετά από καταγγελία ενός άνδρα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το θύμα ήρθε σε επικοινωνία -μέσω διαδικτύου- με μία ενήλικη γυναίκα και κανόνισαν ραντεβού.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία, στο ραντεβού αντί της κοπέλας εμφανίστηκαν πέντε άτομα, τα οποία του επιτέθηκαν και χρειάστηκε να μεταβεί στο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ