Κως: Νόμιζε ότι έβγαινε ραντεβού, αλλά του είχαν στήσει παγίδα - Άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού

Νέο περιστατικό «αυτόκλητων τιμωρών» διερευνά η ΕΛΑΣ αυτή τη φορά στην Κω, μετά από καταγγελία ενός άνδρα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το θύμα ήρθε σε επικοινωνία -μέσω διαδικτύου- με μία ενήλικη γυναίκα και κανόνισαν ραντεβού.
Όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην Αστυνομία, στο ραντεβού αντί της κοπέλας εμφανίστηκαν πέντε άτομα, τα οποία του επιτέθηκαν και χρειάστηκε να μεταβεί στο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.
