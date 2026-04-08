Κώς: Συνελήφθη 59χρονη που πουλούσε παράνομα πυροτεχνήματα - 25.840 κροτίδες στην κατοχή της

Γυναίκα που πουλούσε παράνομα πυροτεχνήματα και κροτίδες στην Κω, συνελήφθη από τις αρχές του νησιού. Τι ανακάλυψαν κατά την έρευνα.

Περιπολικό αστυνομίας
Περιπολικό αστυνομίας | EUROKINISSI/ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Συνελήφθη 59χρονη γυναίκα στην Κω, καθώς φέρεται να διατηρούσε στο κατάστημά της μεγάλη ποσότητα πυροτεχνημάτων και κροτίδων

Το εύρημα της αστυνομίας τιου νησιού έγινε κατόπιν έρευνας και η γυναίκα φέρεται να ήθελε να τα διαθέσει στην αγορά πιθανότατα ενόψει Πάσχα. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντοπίστηκαν 25.840 κροτίδες και άλλα πυροτεχνήματα, τα οποία κατασχέθηκαν. Σε βάρος της 59χρονης κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία παραπομπής της στη δικαιοσύνη.

ΕΛΛΑΔΑ