Κώς: Συνελήφθη 59χρονη που πουλούσε παράνομα πυροτεχνήματα - 25.840 κροτίδες στην κατοχή της

Συνελήφθη 59χρονη γυναίκα στην Κω, καθώς φέρεται να διατηρούσε στο κατάστημά της μεγάλη ποσότητα πυροτεχνημάτων και κροτίδων.

Το εύρημα της αστυνομίας τιου νησιού έγινε κατόπιν έρευνας και η γυναίκα φέρεται να ήθελε να τα διαθέσει στην αγορά πιθανότατα ενόψει Πάσχα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντοπίστηκαν 25.840 κροτίδες και άλλα πυροτεχνήματα, τα οποία κατασχέθηκαν. Σε βάρος της 59χρονης κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία παραπομπής της στη δικαιοσύνη.