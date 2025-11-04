Κοσμοπλημμύρα σε εγκαίνια γραφείου τελετών στη Χαλκίδα: Ευχήθηκαν «καλές δουλειές»

Πλήθος κόσμου, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να είναι μάλιστα νέοι σε ηλικία, τίμησαν τον ιδιοκτήτη του νέου γραφείου τελετών που άνοιξε στη Χαλκίδα ευχόμενοι μάλιστα «καλές δουλειές».

Η κοσμοσυρροή, το απόγευμα της Κυριακής στη Χαλκίδα ήταν τεράστια, στα εγκαίνια του νέου γραφείου τελετών του γνωστού επιχειρηματία Αντώνη Βουσουρέλη. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Όπως σημειώνει το evima, ο Αντώνης Βουσουρέλης, ο οποίος έχει κερδίσει την εκτίμηση της τοπικής κοινωνίας από την επιτυχημένη πορεία του στον κλάδο της εστίασης, επισημοποίησε το νέο του επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον τομέα των γραφείων τελετών, έχοντας στο πλευρό του τον συνεργάτη του Αδάμ. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη και την αγάπη που απολαμβάνει από τη Χαλκιδιώτικη κοινωνία.

Εγκαίνια οίκου τελετών στη Χαλκίδα | evima

Τα εγκαίνια έγιναν πραγματική γιορτή, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο πάρτι παρά τυπική εκδήλωση. Ο ενθουσιασμός και η ζωντάνια ήταν διάχυτα σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς, με το πλήθος, που περιλάμβανε και αρκετούς νέους, να ανταγωνίζεται για μια θέση στον χώρο.

Το Αλωνάκι «πλημμύρισε» από κόσμο, ενισχύοντας την αίσθηση πως το νέο εγχείρημα του Αντώνη Βουσουρέλη έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Η εκδήλωση δεν ήταν μόνο μια ευκαιρία για να γνωρίσει το κοινό το νέο γραφείο τελετών, αλλά και μια επίδειξη της δυναμικής παρουσίας του Αντώνη Βουσουρέλη στην επιχειρηματική σκηνή της Χαλκίδας.

