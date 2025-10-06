Έπος: Αναγγελτήριο γάμου σε... κηδειόχαρτο - Γαμπρός ο γιος του ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών

Ξεπέρασε ακόμα και το viral γραφείο τελετών Μπούκουρα που κάνει θραύση τα τελευταία χρόνια στα social media. Οι συνάδελφοί τους στα Χανιά, «τελετές Σφακιανάκη», γνωστοί στην Κρήτη για το black χιούμορ τους, έγιναν talk of the town με την αναγγελία γάμου που τύπωσαν!
Βλέπετε, παντρευόταν ο γιος του ιδιοκτήτης της επιχείρησης, οπότε έπρεπε να είναι ξεχωριστή και στο πνεύμα της δουλειάς.
Έτσι λοιπόν τύπωσαν το αναγγελτήριο του γάμου σε... κηδειόχαρτο, με τις κατάλληλες βέβαια προσαρμογές.
Πολλοί θυμούνται τους περιβόητους διαφημιστικούς αναπτήρες που έγραφαν «το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά».
