Κώστας Πυλαρινός: Βαρύ το κλίμα στην κηδεία του - Έχασε ένα ιστορικό στέλεχος η ΝΔ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης κηδεύτηκε με όλες τις δέουσες τιμές, στη Μητρόπολη Αθηνών, το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κώστας Πυλαρινός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη, σε ηλικία 95 ετών.

Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον εμβληματικό πολιτικό άνδρα που υπηρέτησε το ιστορικό κόμμα επί δεκαετίες.

Η είδηση του θανάτου του γέμισε με θλίψη τόσο τους δικούς του, όσο και τον πολιτικό κόσμο, όπου υπήρξε μια διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία για πολλά χρόνια.

Η κηδεία του Κώστα Πυλαρινού | Eurokinissi

Η κηδεία του Κώστα Πυλαρινού | Eurokinissi

Η κηδεία του Κώστα Πυλαρινού | Eurokinissi

Μεταξύ άλλων τον αποχαιρετούν ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου κ.α.

Η κηδεία του Κώστα Πυλαρινού

Η κηδεία του Κώστα Πυλαρινού | Intime

Η κηδεία του Κώστα Πυλαρινού | Intime

Η σορός του Κώστα Πυλαρινού μετά την κηδεία θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο, τον τόπο καταγωγής του για να ταφεί εκεί.