Μενού

Κοττάνη: Το απομακρυσμένο Πομακοχώρι της Ξάνθης με τη φημισμένη ταβέρνα - μουσείο

Ψηλά στα Πομακοχώρια της Ξάνθης, ο μικρός και απομονωμένος οικισμός της Κοττάνης διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα και αποτελεί φημισμένο γαστρονομικό προορισμό.

Reader symbol
Newsroom
Κοττάνη - Ξάνθη
Άποψη από το χωριό Κοττάνη | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Τα Πομακοχώρια, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, φημίζονται για την πολιτιστική και την αρχιτεκτονική μοναδικότητά τους. Τα χωριά αυτά έχουν διατηρήσει το γραφικό χαρακτήρα τους, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των σπιτιών και τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Πομάκων.

Η Κοττάνη, περίπου 55 χλμ. βορειοανατολικά από την πόλη της Ξάνθης και σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, είναι ένα από τα πιο γραφικά αλλά και από τα πιο απομακρυσμένα Πομακοχώρια. Ο δρόμος μέχρι εκεί απαιτεί υπομονή, αλλά η εμπειρία αξίζει και με το παραπάνω.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ