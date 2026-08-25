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Κουφονήσια: Νεκρή επιβάτιδα ημερόπλοιου - Η μοιραία βουτιά

Τραγωδία σε απομακρυσμένη παραλία στο Κάτω Κουφονήσι. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της επιβάτιδα ημερόπλοιου μετά από βουτιά.

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Τραγωδία σε απομακρυσμένη παραλία στο Κάτω Κουφονήσι. Σύμφωνα με το cyclades24.gr μια 67χρονη γυναίκα, επιβάτιδα ημερόπλοιου έχασε τη ζωή της έπειτα από βουτιά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα η γυναίκα επέβαινε σε ημερόπλοιο που είχε αναχωρήσει από τη Νάξο με προορισμό τα Κουφονήσια.

Κατά τη διάρκεια στάσης του σκάφους σε απομακρυσμένη παραλία του Κάτω Κουφονησίου, η γυναίκα βούτηξε στη θάλασσα. Λίγο αργότερα και κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τις αισθήσεις της.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά της στο λιμάνι. Εκεί έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να επανέλθει, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ο θάνατός της.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες, πρόκειται για 69χρονη αλλοδαπή γυναίκα από την Αγγλία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ αναμένεται και επίσημη ενημέρωση για τα στοιχεία της γυναίκας και τα αίτια του θανάτου της.

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