«Κούλης, o κυνηγός του χρήματος»: Κάτι μας θυμίζει αυτή η επική τρολιά

Μαζεύει τα χρήματα πιο γρήγορα κι από τη σκιά του. Οι τρολιές με A.I έφτάσαν σε άλλο επίπεδο.

Γιάννης Δημητρέλλος
Ο GreekAiMaster είναι μια σελίδα A.I videos που σχολιάζει την ελληνική πραγματικότητα εύστοχα, συχνά και λίγο χοντροκομμένα. Επίσης είναι μια από τις λίγες σελίδες του είδος που μας χαρίζει ενίοτε ξεκαρδιστικές τρολιές

Ο Ανδρέας ο Άνεργος, οι προπονητές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, οι οδηγοί ταξί, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, ο Βασίλης Σπανούλης, είναι μερικοί από τους πρωταγωνιστές στα post της σελίδας 

Όμως με τον «Koulis» έχει ανέβει επίπεδο

«Ρίξε τα κέρματα στο θυσαυροφυλάκιο και δες τον να κλείνει την τσάντα του» λέει η διαφήμιση γι' αυτό το φανταστικό παιχνίδι, αυτή την κούκλα που μάλλον θέλει να αποκτήσει όλα τα λεφτά του κόσμου.

Σας θυμίζει κάποιον;

 

