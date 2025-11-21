Κουνιάδος Σήφη Βαλυράκη: Καταγγέλλει «δολοφονία», «αρχαιοκαπηλία» και «σχέδιο συγκάλυψης»

Η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη συνεχίζεται, με τον κουνιάδο του που έχει κληθεί ως μάρτυρας να επιμένει ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού αποτελεί «δολοφονία» και μέρος «ενός ευρύτερου σχεδίου συγκάλυψης».

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά την ακροαματική διαδικασία, ο μάρτυρας εξετάστηκε από τη δικηγόρο της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την ύπαρξη οργανωμένης δράσης.

«Εγώ το ονομάζω εγκληματική οργάνωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δολοφόνοι είναι συγκεκριμένοι», δήλωσε, προσθέτοντας πως «απο ‘κει και πέρα είναι ένα σχέδιο υψηλής ραπτικής».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι την ημέρα του συμβάντος «δεν υπήρχε στο Λιμενικό κανένα σκάφος και αυτό έγινε για προφανείς λόγους». «Αρχαιοκαπηλία», είπε, υπονοώντας οτι «τον ρόλο του Λιμενικού τον έκαναν οι ψαράδες».

Ο μάρτυρας, όπως ανέφερε, είχε «πολύ στενή σχέση» με τον Βαλυράκη, ενώ απάντησε στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.