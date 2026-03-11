«Κουραστήκαμε να ελπίζουμε»: Η επανένωση οικογένειας που επέστρεψε από τα Εμιράτα στο Ελ. Βενιζέλος

Έντονα φορτισμένα στιγμιότυπα καταγράφονται καθημερινά στο αεροδρόμιο του «Ελ. Βενιζέλος» λόγω των πτήσεων επιστροφής με Έλληνες από τη Μέση Ανατολή.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Αρκετές οικογένειες περιμένουν τους δικούς τους ακόμη και μία ώρα πριν την ανακοινωμένη ώρα άφιξης, κρατώντας πλακάτ με ευρηματικά μηνύματα. Μια τέτοια σκηνή εκτυλίχθηκε, προ ημερών, με Έλληνες που επέστρεψαν από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Όπως αναφέρει συγγενής που τους περίμενε ήταν άγνωστο πότε θα κατάφερναν να επιστρέψουν, με αποτέλεσμα η οικογένεια να ζει καθημερινά στιγμές αγωνίας.

«Πέρασαν πάρα πολλές μέρες δύσκολες εκεί. Λόγω της εμπόλεμης ζώνης δεν γινόταν καμία πτήση κι η επικοινωνία μεταξύ μας δεν ήταν πάντα άριστη. Τις τελευταίες τρεις μέρες κουραστήκαμε να ελπίζουμε πότε θα έρθουνε» σημειώνει.

Η επανένωση της οικογένειας

Λίγη ώρα αργότερα το αεροσκάφος προσγειώθηκε και έφερε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τον άνθρωπο που περίμεναν καρτερικά.



«Είναι φοβερά ανησυχητικό να ακούς εκρήξεις πάνω από το κεφάλι σου», δήλωσε στο Orange Press Agency ο ίδιος, μόλις έφτασε στον χώρο τον αφίξεων, έχοντας αφήσει πίσω του ένα ταξίδι που, όπως λέει, θύμιζε πραγματική Oδύσσεια:



«Σου δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια το ότι δεν μπορείς να φύγεις από τη χώρα. Για να φύγουμε πήγαμε οδικώς στη Σαουδική Αραβία. Με αυτοκίνητο στο Ριάντ, από το Ριάντ με αεροπλάνο στη Τζέντα (σ.σ η δεύτερη πιο σημαντική πόλη στη Σαουδική Αραβία) και από την Τζέντα στο Κάιρο κι από εκεί στην Αθήνα. Αυτό πήρε περίπου δυόμιση μέρες. Δηλαδή, μόνο για να πάμε από το Ντουμπάι στο Ριάντ πήρε δέκα ώρες».



Όπως ξεκαθαρίζει πάντως οι ίδιοι βίωσαν μία σχετικά ανώδυνη εμπειρία, καθώς αντιμετώπισαν μία οργανωμένη συνθήκη: «Δηλαδή, δεν πεινάσαμε. Υπήρχαν φαγητά, υπήρχαν τα πάντα. Δεν υπήρχε ανησυχία, δεν υπήρχε πανικός. Ειδικά στο Ντουμπάι». Αντίθετα άλλοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν πολύ εξαιτίας κάποιων διαφορετικών παραμέτρων. «Δεν είναι αντικειμενικό κι απόλυτο αυτό που σας λέω. Γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί μαζί μας και ήταν με οικογένεια και παιδιά περάσανε πολύ πιο δύσκολα από ό,τι εμείς ήμασταν μόνοι μας» εξηγεί.



Όπως περιγράφει, το «εξωφρενικό» ήταν ότι εκείνος, μαζί με ένα ακόμη άτομο, είχαν πάει για μία δουλειά μιας ημέρας στα Εμιράτα «και τελικά γυρίσαμε πίσω οχτώ μέρες μετά έχοντας περάσει όλη αυτή την περιπέτεια. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε πίσω και όλα καλά», δήλωσε πάντως ο επιβάτης, ο οποίος αμέσως μετά «πνίγηκε» στις αγκαλιές των δικών του ανθρώπων, που είχαν ετοιμάσει πλακάτ ειδικά για την περίσταση με μηνύματα όπως: «Breaking news! Έλληνες βρήκαν τον δρόμο για την Ελλάδα!».