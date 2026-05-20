Άννα Κουρουπού: «Με βίασαν ομαδικά 7 άνδρες όταν ήμουν 15 ετών»

Η Άννα Κουρουπού, τρανς ακτιβίστρια, συγγραφέας, αρθρογράφος και καλλιτέχνης, ήταν καλεσμένη στις Rainbow Mermaids όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον ομαδικό βιασμό της όταν ήταν 15 ετών.

«Δεν ήταν ένας ο βιασμός μου. Αυτός ήταν πολύ άγριος. Μπορεί να μη ζούσα αν ήταν πιο διεστραμμένος ένας από αυτούς. Με πέταξαν από το αυτοκίνητο, απλά ήταν σταματημένο. Ήταν επτά άτομα, δεν ήταν διαχειρίσιμο, ούτε το ένα είναι.

Αυτό το περιστατικό με έκανε να έχω πάντα δεύτερες σκέψεις γύρω από τους ανθρώπους, αλλά από την άλλη δεν έχω χάσει και την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους. Δεν ξέρω ρε παιδιά, μπορεί να είναι και βλακεία, ή ίσως είναι άμυνα. Ήμουν στα 15. Τι να πω και σε ποιον. Και αν με πίστευαν θα έφταιγα εγώ γιατί κουνιόμουν.

Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν επτά στο βανάκι, ήξερα ότι ήταν ένας, μια χαρά παιδί».

Παράλληλα, η Άννα Κουρουπού αναφέρθηκε και στη σεξεργασία που εκείνη την εποχή για εκείνη ήταν «μονόδρομος» όπως είπε. «Ήμουν 16,5 -17 χρονών όταν ξεκίνησα. Ήταν γοητευτικό οικονομικά. Δοκίμασα να πάω σε άλλες δουλειές σε μαγαζιά και σε καταστήματα.

Ήταν πολύ άσχημες οι συμπεριφορές και κακοποιητικές και από τον κόσμο. Κάποια στιγμή ανακάλυψα το τρανς κομμάτι μέσα από τα περιοδικά της εποχής. Μαθαίνω για την Πλάκα, βλέπω αυτές τις θεότητες και είπα αυτό είναι. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Θαμπώθηκα.

Ήμουν ένα μικροκαμωμένο γλυκό παιδάκι που ήθελαν οι μεγαλύτερες να με αγκαλιάσουν και να με προστατεύσουν κάπως, να με γαλουχήσουν. Βρήκα 4-5 κορίτσια που έμεναν σε ένα υπόγειο, ήταν ο παράδεισός μου. Εκεί μου έκαναν άλλο κακό, μου έριχναν χάπια στον καφέ. Εθίστηκα μετά. Θα το έκαναν βέβαια έτσι κι αλλιώς, δεν αντέχεται αλλιώς.

Έφαγα ξύλο από τον τότε σύντροφό μου γιατί έπαιρνα πολλά χάπια, και επειδή έβαλα γύψο, έμεινα μέρες στο σπίτι και δεν χρειαζόταν να πάρω. Είναι άγριο, όσο γοητευτικό και να ήταν, ήταν μια πλάνη, μια λανθασμένη επιβεβαίωση.