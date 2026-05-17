Κουτσούμπας: «Βροντοφωνάζουμε "Λευτεριά στην Παλαιστίνη - Κάτω τα χέρια από την Κούβα"»

«Βροντοφωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη: Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωση του στην εκδήλωση υποδοχής της 43ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέφερε ότι «σήμερα χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας σε όλη την Ελλάδα περπάτησαν στους δρόμους της ειρήνης, στους δρόμους του αγώνα, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό τον βάρβαρο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή, για να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές που βρίσκονται εκτός συνόρων, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ».

«Για να πάψει να πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του τους υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τους πολέμους τους και τις οικονομικές επιπτώσεις από αυτούς τους πολέμους», πρόσθεσε.